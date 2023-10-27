Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:02, 27 октября 2023Среда обитания

Макаревич избавился от последней недвижимости в России

Shot: Андрей Макаревич переписал особняк и квартиру в России на сестру и сына

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (включен Минюстом в реестр иноагентов) избавился от последней недвижимости в России. Музыкант переписал особняк и квартиру в стране на членов своей семьи, об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в конце сентября Макаревич заключил договор дарения, согласно которому его доля в московской квартире переходит сыну, актеру Ивану Макаревичу. Теперь две трети объекта принадлежат Ивану, а оставшаяся часть — его матери и бывшей жене певца Алле Макаревич. Речь идет о квартире на Ленинском проспекте площадью 56,5 квадратного метра. Объект располагается в историческом доме работников ВЦСПС 1940 года постройки, его окна выходят на памятник космонавту Юрию Гагарину. Стоимость недвижимости оценивается в 27 миллионов рублей.

Макаревич также перестал быть владельцем коттеджа в элитном поселке «Павлово» Истринского района. В феврале он переписал особняк стоимостью около 800 миллионов рублей на сестру Наталью Макаревич.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева решила не продавать свою единственную квартиру в Москве. Вместо этого артистка будет сдавать жилье в аренду.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      В США рассказали об операции России по уничтожению ВСУ

      В США заявили о продолжении переговоров по заложникам ХАМАС

      «Лада» обыграла «Ак Барс» в матче КХЛ

      Мировому рынку зерна предрекли проблемы из-за решения Украины

      На Украине назвали организаторов покушения на экс-нардепа Царева

      «Рубин» вырвал победу у «Балтики» в матче РПЛ

      Тело пропавшего на Украине британского наемника обнаружили в канализации

      Муж Вики Цыгановой обманывал зрителей на концертах «Ласкового мая»

      Пережившим измену мужа с лучшей подругой женщинам дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости