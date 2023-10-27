Макаревич избавился от последней недвижимости в России

Shot: Андрей Макаревич переписал особняк и квартиру в России на сестру и сына

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (включен Минюстом в реестр иноагентов) избавился от последней недвижимости в России. Музыкант переписал особняк и квартиру в стране на членов своей семьи, об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в конце сентября Макаревич заключил договор дарения, согласно которому его доля в московской квартире переходит сыну, актеру Ивану Макаревичу. Теперь две трети объекта принадлежат Ивану, а оставшаяся часть — его матери и бывшей жене певца Алле Макаревич. Речь идет о квартире на Ленинском проспекте площадью 56,5 квадратного метра. Объект располагается в историческом доме работников ВЦСПС 1940 года постройки, его окна выходят на памятник космонавту Юрию Гагарину. Стоимость недвижимости оценивается в 27 миллионов рублей.

Макаревич также перестал быть владельцем коттеджа в элитном поселке «Павлово» Истринского района. В феврале он переписал особняк стоимостью около 800 миллионов рублей на сестру Наталью Макаревич.

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