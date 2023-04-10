Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:13, 10 апреля 2023Среда обитания

У Софии Ротару захотели отобрать недвижимость в Москве

Mash: «Ветераны России» попросили лишить певицу Софию Ротару недвижимости в Москве

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Участники движения «Ветераны России» захотели лишить украинскую певицу Софию Ротару ее недвижимости в Москве. Они считают, что артистка должна продать жилье и передать средства на поддержку специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал Mash.

По мнению участников движения, Ротару может оказывать финансовую поддержку Вооруженным силам Украины. «Ветераны России» обратились с заявлением на певицу в Следственный комитет и попросили отобрать у нее четырехкомнатную квартиру в центре столицы. Обращение было направлено на проверку полиции.

Речь идет о квартире на Зоологической улице площадью 120 квадратных метров. Интерьер отличается роскошными спальными комнатами, наличием личного кабинета и итальянской мебели. Снаружи имеется закрытый двор, въезд на который перекрыт шлагбаумом.

Ранее в апреле сообщалось, что София Ротару собралась избавиться от своей недвижимости в России. Помимо жилья в Москве, у артистки было две квартиры в Крыму, одну из которых она уже продала. Кроме того, певица владела гостиницей в центре Ялты, которую переписала на сына.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
В Британии высказались об источнике утечки секретных документов США по Украине
«Оренбург» упустил победу над «Ростовом» в матче РПЛ
Пакистан заявил о желании импортировать российскую нефть с большой скидкой
В офисе Зеленского отреагировали на утечку секретных документов США по Украине
На Украине отправили в тюрьму призывавшего разделить страну львовянина
Дизайнер Вера Вонг поделилась неожиданным секретом молодости
Снимавшийся с Кадыровым пародист Зеленского пожаловался на угрозы убийством
ЦБ и Минфин попросили не связывать снижение курса рубля со сделкой Shell
На Украине заявили об ударе в спину от Польши
Российский губернатор высказался об обвиняемом в дискредитации армии хирурге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.