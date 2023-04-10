У Софии Ротару захотели отобрать недвижимость в Москве

Mash: «Ветераны России» попросили лишить певицу Софию Ротару недвижимости в Москве

Участники движения «Ветераны России» захотели лишить украинскую певицу Софию Ротару ее недвижимости в Москве. Они считают, что артистка должна продать жилье и передать средства на поддержку специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал Mash.

По мнению участников движения, Ротару может оказывать финансовую поддержку Вооруженным силам Украины. «Ветераны России» обратились с заявлением на певицу в Следственный комитет и попросили отобрать у нее четырехкомнатную квартиру в центре столицы. Обращение было направлено на проверку полиции.

Речь идет о квартире на Зоологической улице площадью 120 квадратных метров. Интерьер отличается роскошными спальными комнатами, наличием личного кабинета и итальянской мебели. Снаружи имеется закрытый двор, въезд на который перекрыт шлагбаумом.

Ранее в апреле сообщалось, что София Ротару собралась избавиться от своей недвижимости в России. Помимо жилья в Москве, у артистки было две квартиры в Крыму, одну из которых она уже продала. Кроме того, певица владела гостиницей в центре Ялты, которую переписала на сына.