София Ротару решила избавиться от недвижимости в России

«КП»: певица София Ротару продает недвижимость в России

Украинская певица София Ротару решила избавиться от своей недвижимости в России. Артистка продала или собирается продать несколько объектов, сообщает «КП».

По словам продюсера Алины Сагиной, четыре года назад Ротару оштрафовали за неуплату налогов за две квартиры в Крыму. Певица уже продала одну из них и теперь собирается продать вторую. Кроме того, артистка переписала гостиницу «Вилла София» в центре Ялты на своего сына Руслана Евдокименко, который сейчас занимается поиском новых владельцев для объекта.

Потенциальный покупатель предлагал купить гостиницу за девять миллионов евро, но сделка не состоялась — Евдокименко потребовал 30 миллионов евро. «Это неадекватная сумма для такого здания. Но Руслан считает, дескать, пусть платят за имя мамы», — пояснила Сагина.

Ротару также владеет дачей в Крыму, однако продавать эту недвижимость певица не планирует. Как рассказала Сангина, в этом доме прошла молодость артистки с покойным мужем Анатолием Евдокименко, поэтому жилье дорого ей как память. Продюсер добавила, что переехавшая в Киев после начала специальной военной операции (СВО) Ротару до сих приезжает в Крым для отдыха.

Помимо недвижимости в Крыму у Ротару есть элитная квартира на Зоологической улице в Москве, которую она купила семь лет назад. Певица перестала приезжать в столицу, поэтому жилье долгое время пустовало, а коммунальные счета оплачивали помощники. Полгода назад Ротару отдала ключи от квартиры состоятельной фанатке, чтобы обеспечить присмотр за жильем, однако вскоре поклонницу пришлось выселить из-за жалоб на шум со стороны соседей.

Сейчас в московской квартире Ротару живет домработница, однако сын певицы собирается выставить объект на продажу. На вырученные средства он планирует приобрести жилье в Лондоне для своих детей.

В январе телеведущая Ксения Собак прокомментировала слухи о продаже своего дома на Рублево-Успенском шоссе. По словам звезды, продажей недвижимости ни через риелторов, ни самостоятельно она не занимается.