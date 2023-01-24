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18:48, 24 января 2023Среда обитания

Собчак прокомментировала слухи о продаже своего загородного дома

Телеведущая Ксения Собчак возмутилась слухами о продаже своего загородного дома и его цене

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слухи о продаже своего частного дома. По словам звезды, продажей недвижимости ни через риелторов, ни самостоятельно она не занимается. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Телеведущая возмутилась слухами о том, что она собирается избавиться от своего жилья, расположенного в элитном коттеджном поселке «Горки-8» на Рублево-Успенском шоссе. «Дом я не продаю. Ни сама, ни через риелторов. И стоит он значительно дороже», — сообщила Собчак. Она добавила, что распространяемые данные о стоимости дома также являются ложью, и призналась, что не любит, когда люди говорят глупые вещи со «знающим» видом.

Ранее в интернете появилась информация о том, что журналистка выставила недвижимость на продажу за шесть миллионов долларов. По данным источника, она предполагает вывезти полученные с продажи деньги за рубеж.

В декабре Собчак провела экскурсию по своему новому дому, опубликовав соответствующее видео на Youtube. Объект выполнен в современном стиле из природных материалов.

Полина Кислицына
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