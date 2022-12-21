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15:20, 21 декабря 2022Среда обитания

Собчак показала новый дом

Телеведущая Ксения Собчак провела экскурсию по своему новому дому

Кадр: «Осторожно: Собчак» / YouTube

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала свой новый дом. Она провела экскурсию по своему жилью, запись опубликована на YouTube.

Дом выполнен с современном стиле из природных материалов. В начале видео Собчак отметила, что на территории уложена брусчатка, по которой удобно ходить на каблуках. Некоторые комнаты выкрашены в светлые цвета. Журналистка обратила внимание на светильники, доставку которых она ждала полгода. «Я даже не буду говорить, сколько они стоят. Но, на мой взгляд, это самые красивые светильники в моем доме», — отметила Собчак. В пастельных цветах также выполнена гардеробная.

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Во время экскурсии Собчак уточнила, что ей нравятся ковры. На эту тему она спорит со своим супругом режиссером Константином Богомоловым, который предпочитает простое покрытие полов. Она также показала гостиную с потолками высотой в шесть метров и стенами, покрытыми деревянными панелями.

Телеведущая уточнила, что занималась ремонтом на протяжении четырех лет и со временем стала рассматривать его как работу. В доме также есть бассейн и зона отдыха, на территории разбит сад с скульптурой, созданной художником Покрасом Лампасом.

В июне 2022 года из-за строительства коттеджа Собчак в элитном поселке Солослово произошел скандал. Причиной конфликта стали работы по проведению коммуникации к дому, в процессе которых было повреждено имущество соседей журналистки.

Нина Ташевская
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