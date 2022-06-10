Строительство коттеджа Ксении Собчак стало причиной скандала

Строительство коттеджа Собчак стало причиной скандала в элитном поселке в Подмосковье

Из-за строительства коттеджа российской телеведущей Ксении Собчак в подмосковном элитном поселке Солослово произошел скандал. Причиной конфликта стали работы по проведению коммуникации к дому, в процессе которых было повреждено имущество соседей журналистки. Об этом сообщает KP.RU.

Коммуникацию начали прокладывать рядом с забором на соседнем участке. Собственники территории попытались остановить строителей, отметив, что работы не должны проводиться так близко к фундаменту их дома без разрешения — это запрещено строительными и противопожарными нормами. В ответ на это строители заявили, что заказчик — Собчак и в случае развития конфликта вопрос «решат силой». Когда соседи журналистки продолжили сопротивление, рабочие привлекли охранников Ксении. Они оттеснили владельцев участка от строителей. По словам пострадавших, процесс сопровождался угрозами и оскорблениями в их сторону.

Собственники обратились в полицию, пожаловавшись на нанесенный моральный и имущественный ущерб. Работы привели к частичному разрушению фундамента дома и забора, который завалился в нескольких сантиметрах от матери заявителя. Владельцам дома пришлось сделать капитальный ремонт. Пострадавшие решали проблему через суд около полутора лет, однако на данный момент конфликт исчерпан.

По информации издания, Собчак владеет в Солослово двумя соседними участками. На первом располагается дом в 320 квадратных метров, на втором ведется стройка. Новый коттедж рассчитан на тысячу квадратных метров, проект включает в себя бассейн, спортзал и террасу.

В мае Ксения показала свой новый особняк на Рублевке. Интерьер жилья отличается мозаикой в советском стиле и объединением современных и ретроэлементов. Стоимость объекта оценивается в 40 миллионов рублей.