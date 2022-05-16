Собчак показала новый дом на Рублевке

Ксения Собчак показала интерьер нового особняка на Рублевке за 40 миллионов рублей

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала первые кадры интерьера своего нового особняка на Рублево-Успенском шоссе, в который она в скором времени планирует переехать. На пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) звезды обратило внимание онлайн-издание «7Дней».

Стоимость особняка специалисты по недвижимости оценивают в 40 миллионов рублей. На фото видны такие особенности интерьера, как мозаика в советском стиле с изображениями верблюда и девушки в национальном костюме с караваем. Современные и ретроэлементы в интерьере объединили с помощью столика и настольной лампы лаконичного дизайна. Интерьер другой комнаты выполнен в более современном стиле и пастельных тонах.

«Тадам! Первый кадр из моего дома! Пришла проконтролировать переезд и заняла самую удобную позицию для наблюдения. Мягко сижу, все вижу. Даже не верится, что совсем скоро на этом диване мы будем сидеть теплыми уютными вечерами всей семьей за непринужденными разговорами», — написала Собчак.

Ранее, в апреле, Собчак опубликовала в личном Telegram-канале видео из своей квартиры в Санкт-Петербурге. Журналистка показала подписчикам «бабушкин питерский ремонт» — комнату, декорированную в классическом стиле.