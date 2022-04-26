Полуобнаженная Собчак опубликовала видео из своей квартиры в Петербурге

Журналистка Ксения Собчак показала свою квартиру в Санкт-Петербурге

Российская журналистка Ксения Собчак опубликовала в личном Telegram-канале видео из своей квартиры в Санкт-Петербурге. Лежа в постели, Собчак заявила, что испытывает ностальгию каждый раз, когда останавливается в прежнем жилище.

Журналистка показала подписчикам «бабушкин питерский ремонт» — комнату, декорированную в классическом стиле. «Но как ни странно, здесь кроме как ощущения любви, тепла, ничего не возникает. Вообще с Питером столько всего связано, что это на тебя здесь прямо все обрушивается. В этом смысле в Москве, конечно, легче, в Москве — это твоя новая, уже взрослая жизнь, ты ее строишь, как считаешь нужным, а в Питере столько воспоминаний», — поделилась Собчак.

Ранее Собчак призвала россиян вкладывать как минимум часть сбережений в недвижимость. По словам журналистки, она приобрела квартиру в Дубае, чтобы спасти личный капитал от инфляции. Жить в Объединенных Арабских Эмиратах, так же как и в Израиле, Собчак не намерена.