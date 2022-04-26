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Собчак назвала способ спасти сбережения

Журналистка Собчак призвала россиян вкладывать сбережения в недвижимость
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Ксения Собчак объяснила покупку недвижимости в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). По словам российской журналистки, она приобрела там квартиру, чтобы спасти капитал от инфляции. Об этом Собчак сообщила в своем Telegram-канале.

«Насколько я знаю, у нас в дружественных странах любой гражданин России может честно и спокойно покупать себе недвижимость. Насколько я помню, Арабские Эмираты дружественная нам страна», — отметила журналистка. На фоне высокой инфляции она призвала подписчиков вкладывать, как минимум, часть сбережений в недвижимость. «У меня примерно 30 процентов от общего портфеля сейчас будет инвестировано в недвижимость, потому что я считаю, что во время инфляции это, наверное, не очень ликвидная история, но зато она позволяет сохранить какую-то часть капитала», — указала Собчак.

Она добавила, что «никогда не любила пластиковый мир», но назвала ОАЭ с точки зрения экономики «магами и гигантами». «Жить я там, так же как и в Израиле, не собираюсь, но активно ищу дружественные страны для каких-то вложений», — заключила Собчак.

Ранее стало известно, что журналистка приобрела квартиру в Дубае общей площадью 120 «квадратов» в одном из элитных жилых комплексов с видом на башню Бурдж-Халифа. В переводе на российские рубли недвижимость обошлась ей примерно в 61-62 миллиона.

Нина Ташевская
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