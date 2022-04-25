Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Собчак купила квартиру в Дубае

Журналистка Ксения Собчак купила квартиру в Дубае за 60 миллионов рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Журналистка Ксения Собчак приобрела недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — телеведущая купила квартиру в Дубае за 60 миллионов рублей. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на источник.

По информации источника, сделку заключили около месяца назад. Объект оценивается в 61-62 миллиона рублей. Квартира Собчак занимает площадь в 120 квадратных метров и находится в жилом комплексе St. Regis Residences. Внутри есть две спальни, из комнат отрывается вид на небоскреб Бурдж-Халифа.

В разговоре с изданием адвокат Александр Карабанов отметил, что местное законодательство позволяет гражданам России приобретать недвижимость. «В стране сформирован отличный инвестиционный климат и юридический сервис, что позволяет прозрачно оформлять сделки по купле-продажи апартаментов», — пояснил юрист.

Рванее в апреле стало известно, что Ксения Собчак продала квартиру в центре Москвы за 10,3 миллиона долларов. Объект находится в элитном жилом комплексе в районе Хамовники. Площадь недвижимости, а также личность покупателя остались неизвестны.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Российские ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Курской областью
Полпред Путина ответил на заявления Японии о «незаконной оккупации» Южных Курил
Стало известно о массовом желании россиян уехать на Кавказ
Венгрия получит чешские самолеты
Глава ДНР назвал число иностранных наемников на «Азовстали»
Москвичам пообещали похолодание на майских праздниках
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Первомай
Тарасова оценила возможную смену российскими фигуристами спортивного гражданства
В России выявили 7651 случай коронавируса
Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала тело после родов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.