Собчак продала квартиру в Москве за миллиард рублей неизвестному

Ведущая Ксения Собчак продала квартиру в центре Москвы за 10,3 миллиона долларов

Телеведущая Ксения Собчак продала квартиру в центре Москвы за 10,3 миллиона долларов. Объект находится в элитном жилом комплексе в районе Хамовники, сообщает РЕН ТВ.

На момент продажи полученная Собчак за недвижимость сумма составляла около миллиарда рублей, а на данный момент, с учетом подешевевшего доллара, она снизилась до 784,8 миллиона рублей. Вместе с квартирой новому владельцу достались расположенные в доме два машино-места, которые также принадлежали ведущей.

Журналистка приобрела жилье в 2019 году на этапе строительства, заплатив за него 300 миллионов рублей. Площадь недвижимости, а также личность покупателя неизвестны. По информации СМИ, мать ведущей владеет парой квартир в том же здании, их общая площадь составляет 325 квадратных метров.

В сентябре 2021 года Собчак рассказала о трехкомнатной квартире в Санкт-Петербурге, где провела детство. По словам телеведущей, жилье казалось ей «гигантским», однако на самом деле площадь была небольшой. Недвижимость принадлежала родителям журналистки до 1990-х годов.