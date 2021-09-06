Собчак рассказала о «гигантской» квартире своего детства

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, как выглядела квартира ее семьи в Санкт-Петербурге, где она провела свое детство. Вместе с блогершей Анастасией Ивлеевой она побывала в родном доме в рамках шоу «Осторожно, Собчак!», выпуск которого опубликован на ее YouTube-канале.

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Телеведущие приехали в район, где Собчак вместе с родителями жила до 1990-х годов. Знаменитости прошлись по двору и футбольному полю около школы, куда зимой журналистка вместе с отцом ходила на каток — она вспомнила, как однажды во дворе «долбанулась сильно головой».

Собчак проживала в трехкомнатной квартире в новостройке. Она рассказала, что тогда считала жилье гигантским, однако позже поняла, что недвижимость была крохотной. Телеведущая приезжала в гости 21 год назад и тогда смогла попасть в квартиру. Однако в этот раз собственников не оказалось дома.

Телеведущая попросила соседа сверху разрешить посетить его квартиру. Собчак вспомнила, как каталась на велосипеде по длинному коридору и сидела в чулане. Телеведущая также показала, как мать кричала в окно, когда звала ее с улицы.

В марте «Комсомольская правда» раскрыла, что Собчак проживает в коттеджном поселке «Горки-8», отдает за охрану и благоустройство поселка не менее 40 тысяч рублей в месяц. Коммуналка также обходилась телеведущей в десятки тысяч рублей.