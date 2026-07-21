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16:24, 21 июля 2026Силовые структуры

Петербурженка пойдет под суд за слежку за бывшем мужем

В Петербурге женщину судят за GPS-слежку и прослушку бывшего мужа из-за ревности
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 49-летняя местная жительница предстанет перед судом за незаконную слежку и прослушку бывшего супруга, организованные из ревности и желания отомстить. Об этом пишет 78.ru.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, а сама фигурантка с июля по сентябрь 2025 года следила за каждым шагом экс-мужа.

По данным пресс-службы городской прокуратуры, женщина наняла детектива, который за деньги тайно установил GPS-трекер под задний бампер автомобиля бывшего супруга заказчицы. С помощью этого устройства обвиняемая в реальном времени отслеживала перемещения машины и прослушивала разговоры, которые велись в салоне.

Кроме того, она незаконно рассылала третьим лицам фотографии мужчины с различных встреч, а также публиковала эти снимки в «сторис» мессенджеров с собственными комментариями, не получая его согласия на использование изображений и распространение личной информации.

Следствие квалифицировало действия фигурантки по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что у женщины, которая откусила мужу пенис из ревности, в колонии, где она отбывает наказание, начали гнить зубы. Это произошло из-за того, что перед преступлением она заточила их напильником.

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