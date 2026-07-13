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Силовые структуры
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12:58, 13 июля 2026Силовые структуры

Появились подробности о состоянии откусившей мужу пенис россиянки

У москвички, откусившей половой орган мужа, сгнили зубы в колонии
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

У 39-летней жительницы Москвы, которая откусила мужу половой орган, начали гнить зубы в колонии. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По словам пострадавшего, перед нападением женщина специально заточила зубы напильником, чтобы нанести максимальные повреждения, а в исправительном учреждении надлежащего ухода и лечения не было. Он считает случившееся кармой.

Инцидент произошел после того, как жена нашла в телефоне мужа переписку с незнакомкой, в которой та описывала интимный сон. В приступе ревности женщина откусила супругу половой орган. Медики смогли спасти его — доставили в больницу в стакане с физраствором и пришили. Однако восстановить эрекцию пока не удалось.

Суд приговорил женщину к пяти годам колонии-поселения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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