Появились подробности о состоянии откусившей мужу пенис россиянки

У москвички, откусившей половой орган мужа, сгнили зубы в колонии

У 39-летней жительницы Москвы, которая откусила мужу половой орган, начали гнить зубы в колонии. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По словам пострадавшего, перед нападением женщина специально заточила зубы напильником, чтобы нанести максимальные повреждения, а в исправительном учреждении надлежащего ухода и лечения не было. Он считает случившееся кармой.

Инцидент произошел после того, как жена нашла в телефоне мужа переписку с незнакомкой, в которой та описывала интимный сон. В приступе ревности женщина откусила супругу половой орган. Медики смогли спасти его — доставили в больницу в стакане с физраствором и пришили. Однако восстановить эрекцию пока не удалось.

Суд приговорил женщину к пяти годам колонии-поселения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.