Раскрыта причина поступка откусившей мужу пенис россиянки

Москвичка откусила мужу половой орган заточенными зубами из-за сна

Москвичка откусила мужу половой орган заточенными зубами из-за сна. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, 39-летняя женщина откусила пенис мужу из-за эротического сна. Она обнаружила в его телефоне переписку с незнакомкой, которая описала свой сон, в котором во время командировки в жаркую страну мужчина занялся с ней сексом на песчаном пляже.

Жена не стала разбираться в реальности этого сообщения. Москвичка уехала на дачу, где напильником заточила себе зубы, чтобы потом отомстить мужу, откусив пенис.

В результате ее арестовали, заключили под стражу и осудили на пять лет — она отбывает срок в колонии-поселении.

Пострадавшему удалось вернуть орган на место, однако естественная эрекция за год к нему так и не вернулась. Теперь единственный выход — дорогостоящее фаллопротезирование.

О произошедшем стало известно ранее в воскресенье — москвичка уличила мужа в неверности, заточила зубы напильником и откусила ему пенис.