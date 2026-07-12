Москвичка уличила мужа в неверности, заточила зубы напильником и откусила ему пенис

Москвичка уличила мужа в неверности и откусила ему половой орган заточенными зубами

Жительница Москвы уличила супруга в неверности и придумала необычный план мести. По данным Baza, она организовала мужчине ужин, который плавно перешел в спальню и закончился вызовом скорой помощи.

По данным издания, россиянка обнаружила переписку мужа с другой женщиной. Не простив ему этого, во время интима она вцепилась зубами в его половой орган и откусила его. У мужчины произошел болевой шок, после чего женщина сама вызвала ему скорую.

В результате москвичку арестовали и заключили под стражу на пять лет — она отбывает срок в колонии-поселении. На допросе она призналась, что заранее пыталась заточить себе зубы напильником, чтобы они стали острее.

Пострадавшему удалось вернуть орган на место, однако естественная эрекция за год к нему так и не вернулась. Теперь единственный выход — дорогостоящее фаллопротезирование.

Ранее сообщалось, что проститутка едва не откусила пенис клиенту во время работы. Ситуация произошла в Новой Москве.