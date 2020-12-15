Собчак украсила дом елкой с торчащими ветками

Российская телеведущая, блогерша Ксения Собчак продемонстрировала украшенную к праздникам комнату в своем доме. Ведущая показала подписчикам в Instagram, что поставила в помещении новогоднюю елку, задекорированную торчащими ветками.

Телеведущая сняла результат работы на видео и опубликовала его в сторис. Собчак подчеркнула, что доверила украшение профессиональным декораторам и осталась довольна. Она также поблагодарила специалистов, отметив, что вместе с установкой дерева к ней в дом пришла «новогодняя сказка».

Стилисты выбрали для телеведущей искусственную елку с белой кроной и обильно украсили дерево декором в бирюзово-зеленой гамме. Они повесили на елку яркие шары, а также закрепили на ней ветки деревьев с блестящими нитями. Под елкой стилисты поставили несколько коробок, имитирующих подарки, и посадили на них небольшие фигуры, сделанные в виде медведей.

Ранее в декабре новогоднюю елку показала российская певица Полина Гагарина. Она также обращалась за помощью к специалистам и выбрала для декора пастельные цвета. В итоге стилист повесила на елку шары в пудровом, золотистом и белом оттенках и дополнила композицию белыми цветами, блестящими листьями и стальными элементами.

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