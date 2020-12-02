Собчак смутила любовь россиян «натопить от души»

Телеведущая и блогерша Ксения Собчак рассказала, что ее смущает национальная черта россиян «натопить от души», из-за чего в комнате становится жарко. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Первый день зимы встретила во всеоружии и нараспашку», — написала телеведущая под фотографией, на которой она позирует в расстегнутом пиджаке. Собчак добавила, что ее смущает не холод, а любовь россиян «натопить от души в любом помещении».

«В моем доме всегда стабильно +19, не более того, батареи на минималках. Зовите меня просто — Снежная Королева», — подытожила ведущая.

Ранее Собчак раскритиковала общественный туалет в Троице-Сергиевой лавре — мужском монастыре, который находится в подмосковном Сергиевом Посаде. Телеведущая назвала туалет «очком» и посетовала, что в России плохо развит внутренний туризм.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru