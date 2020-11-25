Собчак раскритиковала расследование о «знакомой Путина»

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак раскритиковала расследование прессы о жительнице Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих, которая якобы является знакомой президента России Владимира Путина. Соответствующий пост Собчак опубликовала в своем Telegram-канале.

Она указала, что авторы расследования не представили никаких документов и фотографий, доказывающих связь Кривоногих с Путиным. «Ничего. Какой-то чиновник что-то по знакомству рассказал. Может, и правду сказал. Но расследование-то где?» — написала журналистка.

Собчак также прокомментировала информацию издания о ребенке Кривоногих. «Ссылок, фото и доказательств — никаких, но девушка якобы на 70 процентов имеет сходство с Путиным. А если бы было 75 процентов, то это уже сам Путин. Шах и гол», — заключила телеведущая.

Ранее 25 ноября на расследование отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он указал, что впервые слышит о Кривоногих и ничего не может сказать на этот счет.

Расследование о Светлане Кривоногих, которая, по утверждению авторов, является близкой подругой Владимира Путина, появилось в сети 24 ноября. В материале говорилось, что в начале 2000-х женщина вошла в капитал нескольких крупных компаний, в том числе банка «Россия». Помимо этого, ей принадлежит горнолыжный курорт «Игора» в Ленинградской области и шоу-пространство «Ленинград центр» в Петербурге.

Общие активы Кривоногих и ее семьи авторы расследования оценивают в 7,7 миллиарда рублей. Бывшие соседи женщины по коммунальной квартире в беседе с журналистами заявили, что причиной ее обогащения стало близкое знакомство с неким влиятельным чиновником.