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Песков отреагировал на информацию о «знакомой Путина»

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Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о якобы знакомой главы государства Светлане Кривоногих. Его слова приводит «Интерфакс».

«Первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего не могу вам сказать на этот счет. Да, меня спрашивали об этой фамилии и я никогда об этом ничего не слышал и ничего не знаю», — сказал представитель Кремля.

Ранее в прессе появилось расследование о жительнице Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих, которая, по утверждению авторов, является близкой подругой президента Владимира Путина. В материале говорится, что в начале 2000-х женщина вошла в капитал нескольких крупных компаний, в том числе банка «Россия». Помимо этого, ей принадлежит горнолыжный курорт «Игора» в Ленинградской области и шоу-пространство «Ленинград центр» в Петербурге.

Общие активы Кривоногих и ее семьи авторы расследования оценивают в 7,7 миллиарда рублей. Бывшие соседи женщины по коммунальной квартире в беседе с журналистами заявили, что причиной ее обогащения стало близкое знакомство с неким влиятельным чиновником.

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