Кремль развеял слухи о «якобы теракте в Магнитогорске»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слухи о «якобы теракте в Магнитогорске» 31 декабря 2018 года, когда в жилом доме, согласно официальной версии, произошел взрыв бытового газа, искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя версию о теракте 27 декабря, Песков подчеркнул, что она не соответствует действительности. Сообщения о таком сценарии произошедшего начали циркулировать в прессе в тот же день.

Материалы по теме «Ребенок и муж повисли между этажами» Истории людей, переживших взрыв дома в Магнитогорске

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел ранним утром 31 декабря 2018 года. Спасательная операция завершилась только 3 января. В результате обрушения части подъезда погибли 39 человек.

Через несколько дней после ЧП, завершив осмотр завалов, следователи объявили, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах обнаружено не было. Следствие неоднократно опровергало версию теракта и призывало не доверять террористическим организациям, которые приписывают себе взрыв в Магнитогорске.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!