В СКР призвали не доверять версии о теракте в Магнитогорске

Следственный комитет России (СКР) призывает не доверять сообщениям террористических организаций, которые приписывают себе взрыв в Магнитогорске. Об этом в пятницу, 18 января, в ведомстве заявили РИА Новости.
Как отметили в СКР, в настоящее время отрабатываются все возможные версии ЧП в Магнитогорске. Окончательные выводы о причинах произошедшего будут сделаны после окончания следственных действий.
Ранее в Управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Челябинской области посчитали, что информация о причастности террористов ИГ (Исламское государство — запрещенная в России организация) к взрыву в жилом доме в Магнитогорске может быть вбросом.
Ранее 18 января организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете, сообщила, что ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в многоквартирном доме в Магнитогорске. Террористы объяснили долгое молчание тем, что опасались за безопасность устроивших подрыв.
Подъезд жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обрушился ранним утром 31 декабря. Погибли 39 человек. Основная версия причины случившегося — взрыв бытового газа.
Через несколько дней после ЧП, завершив осмотр завалов, следователи объявили, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах обнаружено не было.