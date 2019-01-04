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СК отчитался о расследовании взрыва жилого дома в Магнитогорске

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Следственный комитет России (СК) отчитался о ходе расследования взрыва в жилом доме Магнитогорска. По состоянию на 4 января осмотр частей завала закончен. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР.

«Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Следствие уже второй раз заявляет об отсутствии на месте ЧП следов взрывчатых веществ. Версию теракта исключили 2 января.

Взрыв в жилом доме и последовавшее за этим обрушение одного из подъездов произошло утром 31 декабря. Спасательная операция длилась несколько дней и закончилась только к утру 4 января.

По основной версии, причиной взрыва был бытовой газ. Погибли 39 человек.

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