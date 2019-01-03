Стало известно о состоянии спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца

Состояние 10-месячного ребенка, которого нашли под завалами жилого дома, обрушившегося в Магнитогорске Челябинской области, и эвакуировали в Москву, немного улучшилось. Об этом в четверг, 3 января, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Состояние находящегося в реанимационном отделении НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 10-месячного Вани Фокина врачи оценивают как стабильное, с некоторым улучшением. Отмечается нормализация лабораторных показателей», — говорится в сообщении. Уточняется, что ночь малыш провел спокойно.

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1 января на месте частичного обрушения многоэтажного дома обнаружили живым 10-месячного ребенка. Он более суток пролежал под завалами. Его спасло то, что он находился в кроватке и был тепло укутан. Позже младенца доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля.

Обрушение подъезда жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По основной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Версию теракта в СКР и ФСБ отвергли. На данный момент спасатели обнаружили тела 38 жертв происшествия. Ведутся поиски еще трех человек.

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