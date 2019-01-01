Спасение младенца под завалами в Магнитогорске попало на видео

Znak.com опубликовал видео, на котором запечатлено спасение 10-месячного ребенка из-под завалов дома в Магнитогорске Челябинской области, частично обрушившегося в результате взрыва бытового газа. Ролик появился на сайте издания во вторник, 1 января.

На кадрах видно, как спасатели бегом несут ребенка, завернутого в одеяло, к машине скорой помощи.

10-месячный младенец выжил, пролежав под завалами дома более суток. Его состояние оценивается как тяжелое.

Частичное обрушение дома произошло рано утром 31 декабря. Спасатели обнаружили тела восьми погибших. Судьба 36 человек, которые во время происшествия могли находиться в квартирах, по-прежнему неизвестна. Работы по разбору завалов, предположительно, будут продолжаться не менее двух суток. Следственный комитет рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии при расследовании причин происшествия. 2 января в Челябинской области объявлен днем траура.

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