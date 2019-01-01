Поисковую операцию на месте обрушения дома в Магнитогорске приостановили

В ходе разбора завалов после взрыва газа и частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске Челябинской области возникла угроза обрушения. Об этом во вторник, 1 января, сообщается на официальном сайте регионального ГУ МЧС России.

Правительственная комиссия приняла решение демонтировать нависающие конструкции и стены подъезда. «По предварительной оценке, данная работа может занять почти сутки. Только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция», — говорится в сообщении.

Спасатели начнут срезать теряющие устойчивость конструкции с верхних этажей: сотрудников МЧС туда доставят в люльке на кране. В целях безопасности территория оцепления будет расширена на 40 метров.

Также сообщается, что из-под завалов были извлечены тела восьми погибших. Судьба 36 человек, которые во время происшествия могли находиться в квартирах, по-прежнему неизвестна.

2 января в Челябинской области объявлен днем траура. Об этом говорится в распоряжении губернатора региона Бориса Дубровского, передает ТАСС.

Материалы по теме Обрушение многоэтажки в Магнитогорске Под завалами остаются десятки людей

Ранее стало известно, что в Уральском федеральном округе проконтролируют работу газовых сетей после взрыва бытового газа и частичного обрушения многоэтажного дома в Магнитогорске Челябинской области. По словам заместителя полномочного представителя президента в округе Бориса Кириллова, в ближайшее время там проведут проверки газовых сетей.

Частичное обрушение дома произошло рано утром 31 декабря. Работы по разбору завалов, предположительно, будут продолжаться не менее двух суток. Следственный комитет рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии при расследовании причин происшествия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!