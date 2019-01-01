Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось

Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов после взрыва газа и последующего обрушения подъезда дома в Магнитогорске. Об этом сообщает ТАСС.

«В Магнитогорске извлечены тела еще двух погибших. Всего на данный момент число погибших составляет семь человек», — заявили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что пятеро погибших уже опознаны.

Материалы по теме Обрушение многоэтажки в Магнитогорске Под завалами остаются десятки людей

Вечером 31 декабря из-под завалов было извлечено тело пятого погибшего.

Ранее сообщалось об обнаружении тел троих погибших. В МЧС сообщили, что не могут их достать, поскольку существует риск обрушения конструкций.

Частичное обрушение дома произошло рано утром 31 декабря. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что под завалами могут находиться от 36 до 40 человек, в том числе семь детей. Работы по разбору завалов предположительно будут продолжаться не менее двух суток.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!