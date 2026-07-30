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09:20, 30 июля 2026Экономика

Samsung отчиталась о взрывной прибыли

«Йонхап»: Во втором квартале 2026 года чистая прибыль Samsung выросла в 14 раз
Вячеслав Агапов

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южнокорейская Samsung Electronics отчиталась о взрывном росте чистой прибыли во втором квартале 2026 года. Об этом сообщает агентство «Йонхап».

Чистая прибыль производителя выросла почти на 1300 процентов, в 14 раз. Она увеличилась до 71,62 триллиона вон (49,6 миллиарда долларов). Прибыль росла вопреки спаду в мобильном сегменте — причиной стал бум спроса на чипы для искусственного интеллекта (ИИ).

С апреля по июнь операционная прибыль компании выросла в 19,1 раза (на 1813,8 процента) год к году, до 89,49 триллиона вон — показатель бьет рекорды третий квартал подряд. Продажи Samsung выросли в 2,3 раза, до 171,49 триллиона вон, из которых рекордные 127,5 триллиона принес полупроводниковый бизнес.

При этом подразделение мобильных устройств и бытовой техники показало операционный убыток в 800 миллиарда вон при выручке 48 триллионов — впервые за всю историю компании. Причиной стал скачок цен на память DRAM и NAND, также подорожавшей из-за бума на ИИ, который и привел к росту издержек.

Феномен Samsung и SK Hynix — двух ведущих компаний Южной Кореи, напрямую задействованных в ИИ-буме, привел к колебаниям на местном фондовом рынке. В результате индекс Kospi (основной фондовый индекс Южной Кореи, отражающий динамику всех обыкновенных акций, торгующихся на Корейской бирже) обвалился на 16 процентов за два дня и на 40 процентов с июньских пиков. Такая волатильность вынудила власти устроить экстренное совещание.

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