Власти Южной Кореи проведут совещание из-за паники на фондовом рынке

Bloomberg: Южнокорейский индекс Kospi обвалился за два дня на 16 %

Южнокорейские власти проведут экстренное совещание в связи с паникой на фондовом рынке. Из-за обвала индекса Kospi на 16 процентов за два дня и на 40 процентов с июньских пиков инвесторы потеряли миллиарды долларов, пишет Bloomberg.

По словам депутата Ю Дон Су, на которые ссылается агентство, обсуждение с участием руководителей всех финансовых ведомств страны возглавит глава Минфина Ку Юн Чхоль.

Резкие колебания рынка связывают, в частности, с запуском в мае финансовых инструментов с кредитным плечом, привязанных к акциям отдельных компаний. Выступая на парламентских слушаниях, министр извинился и признал, что следовало более тщательно изучить эти продукты перед тем, как дать им ход.

«Мы уже приняли комплекс мер, но при необходимости предпримем дополнительные шаги для нормализации ситуации на рынке», — сказал он законодателям 29 июля. Оппозиция в свою очередь утверждает, что чиновники отдали приоритет усилиям по повышению цен на акции, а не стабильности рынка, из-за чего «страна превратилась в казино».

Из-за резких скачков котировок биржа Кореи с начала года уже семь раз (данные на 20 июля) была вынуждена задействовать механизм «автоматической остановки торгов», призванный предотвратить панику среди инвесторов, хотя за весь 2024-й такая остановка была всего одна, а в 2025-м их не было вовсе.

Колебания показателей одного из самых доходных в мире, но крайне нестабильного рынка связывали с феноменом Samsung и SK Hynix — двух ведущих компаний страны, напрямую задействованных в ИИ-буме. Даже когда Kospi всего месяц назад был на рекордном уровне, акции примерно трех четвертей входящих в него компаний падали в цене, что фактически сделало инвестиции в индекс инструментом ставок на развитие ИИ, которые, как это случается в сфере азартных игр, «сильно зависят от колебаний настроений инвесторов», отмечали журналисты.