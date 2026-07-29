Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:29, 29 июля 2026 (обновлено: 15:44, 29 июля 2026)Экономика

Власти Южной Кореи проведут совещание из-за паники на фондовом рынке

Bloomberg: Южнокорейский индекс Kospi обвалился за два дня на 16 %
Дмитрий Воронин

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южнокорейские власти проведут экстренное совещание в связи с паникой на фондовом рынке. Из-за обвала индекса Kospi на 16 процентов за два дня и на 40 процентов с июньских пиков инвесторы потеряли миллиарды долларов, пишет Bloomberg.

По словам депутата Ю Дон Су, на которые ссылается агентство, обсуждение с участием руководителей всех финансовых ведомств страны возглавит глава Минфина Ку Юн Чхоль.

Резкие колебания рынка связывают, в частности, с запуском в мае финансовых инструментов с кредитным плечом, привязанных к акциям отдельных компаний. Выступая на парламентских слушаниях, министр извинился и признал, что следовало более тщательно изучить эти продукты перед тем, как дать им ход.

«Мы уже приняли комплекс мер, но при необходимости предпримем дополнительные шаги для нормализации ситуации на рынке», — сказал он законодателям 29 июля. Оппозиция в свою очередь утверждает, что чиновники отдали приоритет усилиям по повышению цен на акции, а не стабильности рынка, из-за чего «страна превратилась в казино».

Из-за резких скачков котировок биржа Кореи с начала года уже семь раз (данные на 20 июля) была вынуждена задействовать механизм «автоматической остановки торгов», призванный предотвратить панику среди инвесторов, хотя за весь 2024-й такая остановка была всего одна, а в 2025-м их не было вовсе.

Колебания показателей одного из самых доходных в мире, но крайне нестабильного рынка связывали с феноменом Samsung и SK Hynix — двух ведущих компаний страны, напрямую задействованных в ИИ-буме. Даже когда Kospi всего месяц назад был на рекордном уровне, акции примерно трех четвертей входящих в него компаний падали в цене, что фактически сделало инвестиции в индекс инструментом ставок на развитие ИИ, которые, как это случается в сфере азартных игр, «сильно зависят от колебаний настроений инвесторов», отмечали журналисты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В офисе Зеленского раскрыли сроки введения «адских санкций» США против России
    Россиянка искупалась в бассейне отеля в Египте и слегла с диареей
    Укушенный мотоциклист поймал змею голыми руками и попал на видео
    Банда школьников в балаклавах избивала жителей российского региона ради видео
    Стало известно о возможной эксгумации тела избитого ученого РАН
    Нетаньяху зачастил в Белый дом
    Пашинян назвал условие начала конца ЕАЭС
    Человек погиб при падении лифта в Москве
    Публикация фейков довела российского экс-учителя до суда
    В России высказались о знаках для Москвы на переговорах Трампа и Зеленского
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok