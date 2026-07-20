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14:52, 20 июля 2026Экономика

Один из самых доходных фондовых рынков мира оказался нестабильнее биткоина

Bloomberg: Инвестиции в корейский индекс Kospi превратились в инструмент ставок на ИИ
Дмитрий Воронин

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Приносящий огромную прибыль фондовый рынок Южной Кореи подвержен в 2026 году резким колебаниям, из-за которых показатель волатильности базового индекса Kospi более чемв 60 процентов превысил даже колебания известного своей крайней нестабильностью биткоина. Об этом пишет Bloomberg.

В публикации говорится, что из-за резких скачков котировок биржа Кореи с начала года уже семь раз была вынуждена задействовать механизм «автоматической остановки торгов», призванный предотвратить панику среди инвесторов, хотя за весь 2024-й такая остановка была всего одна, а в 2025-м их не было вовсе.

Скачки показателей одного из самых доходных рынков в мире авторы статьи связывают с феноменом Samsung и SK Hynix — двух ведущих компаний страны, напрямую задействованных в ИИ-буме, — которые резко дорожали в июне, а в июле, наоборот, обвалились.

Показателен тот факт, что, когда в конце июня индекс Kospi закрылся на рекордном уровне, акции более чем 650 из 831 входящей в него компании на самом деле упали в цене

Bloomberg

На фоне этого, отмечается в статье, инвестиции в Kospi фактически превратились в инструмент ставок на развитие ИИ, которые, как это случается в сфере азартных игр, «сильно зависят от колебаний настроений инвесторов». Занимающиеся ими фонды имеют огромную популярность, но при этом сопряжены с высокими рисками, так как используют производные финансовые инструменты и заемные средства для увеличения ежедневной доходности, подчеркивают авторы, указывая, что доходов, получаемых от конечных пользователей ИИ, сейчас недостаточны, чтобы окупить затраты на создание этих систем.

К тому же те или иные изменения на рынке приводят к существенным колебаниям котировок не только в Корее, что еще более усиливает сравнение происходящего с азартной игрой. Переживания по поводу того, что ралли бенефициаров ИИ-бума затянулось и стало чрезмерным, усиливаются, что подчеркивает и все более нервная реакция рынка на ситуации вроде появления китайской ИИ-модели Moonshot Kimi K3, способной, как сообщалось, составить конкуренцию разработкам американских OpenAI и Anthropic.

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