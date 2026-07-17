Падение стоимости биткоина назвали особенным

Bloomberg: Особенность нынешнего падения биткоина состоит в снижении интереса к нему

Особенность нынешнего падения стоимости биткоина в том, что он «вызван не столько каким-то одним потрясением, сколько постепенным снижением интереса со стороны инвесторов». Об этом в обзорной статье по поводу ситуации вокруг популярнейшей криптовалюты пишет Bloomberg.

Напомнив, что с прошлого октября, когда курс достиг максимальных в истории 126 тысяч долларов, биткоин подешевел вдвое, до уровней сентября 2024 года, авторы материала подчеркивают, что именно падение оборотов стало «особенно болезненным для убежденных сторонников биткоина», хотя раньше его цене доводилось падать от пиков и на 80 процентов.

На момент запуска биткоин позиционировался как альтернатива традиционной платежной экосистеме, контролируемой банками и госструктурами, но позже выяснилось, что транзакции с его использованием слишком дороги, а курс криптовалюты чересчур волатилен, в результате чего средством сбережения или «защитным активом» ему тоже стать не довелось, перечислили журналисты.

Чтобы стать «новым золотом», биткоину не хватает конфиденциальности, его котировки слишком связаны с динамикой акций технологических компаний, а капитализация значительно меньше, чем у драгметалла, отмечал легендарный инвестор Рэй Далио.

Новым ударом по вере в способность криптовалюты сохранять стоимость в периоды экономических и политических кризисов стала ситуация вокруг иранского кризиса, продолжают авторы. По мере того как рыночные процентные ставки росли вслед за инфляцией, привлекательность биткоина — актива, не приносящего владельцам процентного дохода, — снизилась, поскольку конкурировать ему пришлось с другими популярными высокорисковыми активами вроде бессрочных фьючерсов, а также рынком компаний, выигрывающих от бума искусственного интеллекта.