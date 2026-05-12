10:26, 12 мая 2026Экономика

Легендарный инвестор разочаровался в одном качестве биткоина

Инвестор Рэй Далио заявил, что биткоин не смог стать активом-убежищем
Дмитрий Воронин

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Биткоин не оправдал ожиданий как актив-убежище, считает легендарный инвестор Рэй Далио. О его разочаровании в такой функции криптовалюты сообщает контент-платформа Odaily.

По словам 76-летнего основателя и руководителя инвесткомпании Bridgewater, биткоину не хватает конфиденциальности, его котировки слишком связаны с динамикой акций технологических компаний, а капитализация значительно меньше, чем у золота.

Несмотря на значительные колебания, биткоин ранее всерьез рассматривали в качестве актива, который в обозримом будущем сможет стать защитным, как и золото. Особенно эти настроения усилились после его значительного подорожания с возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Бурный рост американского рынка акций, настроения на котором аналитики уже называют «маниакальными» и «лудоманскими», во многом связан с резким рывком корпоративных прибылей, в том числе связанных с сектором искусственного интеллекта. Биткоин в начале мая также вырос до трехмесячных минимумов, поднявшись выше 80 тысяч долларов.

