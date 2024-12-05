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20:19, 5 декабря 2024Экономика

Трамп поздравил владельцев биткоина с его рекордным подорожанием

Трамп счел подорожание биткоина до $100 тыс. своей заслугой
Дмитрий Воронин

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Вновь избранный президентом США Дональд Трамп поздравил в своей соцсети Truth Social владельцев биткоина с рекордным подорожанием криптовалюты, попросив не благодарить его за это. Сообщение республиканца цитирует РИА Новости.

«Поздравляю, биткоинеры! 100 000 долларов!!!! Не благодарите! Вместе мы сделаем Америку снова великой!» — написал Трамп.

Биткоин обновил исторический максимум, преодолев указанный уровень рано утром по московскому времени 5 декабря. В моменте он достигал 103,3 тысячи долларов, а на момент написания материала скорректировался до 101,1 тысячи. По словам финансового аналитика Михаила Беляева, «в достаточно обозримом будущем» курс биткоина может подняться до 120 тысяч долларов, поскольку криптовалюта перешла в новое качественное состояние и воспринимается многими как защитный актив.

Трамп во многом небезосновательно счел резкий рост биткоина своей заслугой. За месяц, прошедший с его победы на выборах в США, стоимость этого платежного средства выросла более чем треть и регулярно обновляла ценовые рекорды. Ожидается, что политика американской Комиссии по ценным бумагам и биржам в отношении криптовалюты будет при новом президенте США более дружелюбной по сравнении с проводившейся при Байдене.

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