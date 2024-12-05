Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:22, 5 декабря 2024Экономика

Предсказано будущее курса биткоина после роста выше 100 тысяч долларов

Экономист Беляев спрогнозировал рост курса биткоина до 120 тысяч долларов
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетКурс биткоина:

Фото: Elektronik-Zeit / Shutterstock / Fotodom

Курс биткоина идет наверх, и говорить ни о каком крахе криптовалюты уже нельзя, полагает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он описал будущее валюты после пробития рекордной отметки.

В ходе торгов в четверг, 5 декабря, стоимость биткоина впервые в истории преодолела отметку в 100 тысяч долларов. В моменте валюта стоила 103,3 тысячи долларов.

По словам экономиста, скачок биткоина — это всегда реакция на некоторую нестабильность. Кроме того, произошла некоторая легализация криптовалюты, которая тоже не могла не оказать влияния на ее курс.

«[Избранный президентом Дональд] Трамп там у себя создал какой-то специальный департамент по применению биткоина. У нас принят закон по майнингу криптовалюты, то есть идет какая-то широкая легализация криптовалюты и применение ее в более широком порядке, а не в частном, только спекулянтами и в теневом секторе. Плюс неустойчивость, особенно в связи с долларом, какая-то тревога. Народ считает теперь, что биткоин — защитный актив, рванул туда, и его курс, естественно, подскочил», — поделился Беляев.

Материалы по теме:
Россия и США сражаются за мировой криптовалютный рынок. Кому достанется победа?
Россия и США сражаются за мировой криптовалютный рынок.Кому достанется победа?
29 августа 2024
Как найти и удалить скрытый майнер на компьютере? Инструкция по обнаружению вирусов в системе Windows
Как найти и удалить скрытый майнер на компьютере?Инструкция по обнаружению вирусов в системе Windows
11 ноября 2024

Экономист отметил, что рост биткоина беспрецедентный, поскольку тот вырос с нуля до 100 тысяч долларов за несколько лет. Преодолев эту психологическую границу, криптовалюта перешла в новое качественное состояние, считает он.

«Его постоянный неуклонный рост в течение последнего достаточно длительного промежутка времени уже говорит, видимо, о том, что все эти явления с биткоином необратимы, что об обрушении биткоина уже речи нет, то есть могут быть достаточно размашистые колебания курса, но радикального падения и резкого снижения, наверное, уже не будет. Я думаю, ниже 80 он не упадет, ну, а в достаточно обозримом будущем можем и 120 увидеть — уже открыты верхние границы, и он туда поползет», — сказал эксперт.

Материалы по теме:
Биткоин из мусора. Человечество научилось добывать миллиарды на свалках. Почему эта технология может спасти планету?
Биткоин из мусора.Человечество научилось добывать миллиарды на свалках. Почему эта технология может спасти планету?
5 января 2024
Биткоин из мусора. Человечество научилось добывать миллиарды на свалках. Почему эта технология может спасти планету?
Биткоин из мусора.Человечество научилось добывать миллиарды на свалках. Почему эта технология может спасти планету?
5 января 2024

Вместе с тем Беляев призвал не считать биткоин надежным активом из-за широкого диапазона колебаний на коротком промежутке времени.

Биткоин продолжает укрепляться после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, которые состоялись в начале месяца. За месяц биржевая стоимость биткоина увеличилась почти на 30 тысяч.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «С утра начался движ». В России заявили о масштабной операции в Курской области. Что там происходит?

      Москвичей предупредили о сильном снеге

      «ВКонтакте» выпустила масштабное обновление

      В России осудят банду подростков за нападение на прохожих

      Валерия назвала один запрет в отношениях с Пригожиным

      Россиянам подсказали способ выбрать хорошую новогоднюю елку

      Санду отправила в отставку министра энергетики после встречи с главой «Газпрома»

      Роднина дала совет возвращающимся на международные турниры россиянам

      Судебный процесс по делу о расправе над американским военкором Техасом в ДНР отложили

      Вероятность скорого исчезновения льда в Арктике оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше