Предсказано будущее курса биткоина после роста выше 100 тысяч долларов

Экономист Беляев спрогнозировал рост курса биткоина до 120 тысяч долларов

Курс биткоина идет наверх, и говорить ни о каком крахе криптовалюты уже нельзя, полагает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он описал будущее валюты после пробития рекордной отметки.

В ходе торгов в четверг, 5 декабря, стоимость биткоина впервые в истории преодолела отметку в 100 тысяч долларов. В моменте валюта стоила 103,3 тысячи долларов.

По словам экономиста, скачок биткоина — это всегда реакция на некоторую нестабильность. Кроме того, произошла некоторая легализация криптовалюты, которая тоже не могла не оказать влияния на ее курс.

«[Избранный президентом Дональд] Трамп там у себя создал какой-то специальный департамент по применению биткоина. У нас принят закон по майнингу криптовалюты, то есть идет какая-то широкая легализация криптовалюты и применение ее в более широком порядке, а не в частном, только спекулянтами и в теневом секторе. Плюс неустойчивость, особенно в связи с долларом, какая-то тревога. Народ считает теперь, что биткоин — защитный актив, рванул туда, и его курс, естественно, подскочил», — поделился Беляев.

Экономист отметил, что рост биткоина беспрецедентный, поскольку тот вырос с нуля до 100 тысяч долларов за несколько лет. Преодолев эту психологическую границу, криптовалюта перешла в новое качественное состояние, считает он.

«Его постоянный неуклонный рост в течение последнего достаточно длительного промежутка времени уже говорит, видимо, о том, что все эти явления с биткоином необратимы, что об обрушении биткоина уже речи нет, то есть могут быть достаточно размашистые колебания курса, но радикального падения и резкого снижения, наверное, уже не будет. Я думаю, ниже 80 он не упадет, ну, а в достаточно обозримом будущем можем и 120 увидеть — уже открыты верхние границы, и он туда поползет», — сказал эксперт.

Вместе с тем Беляев призвал не считать биткоин надежным активом из-за широкого диапазона колебаний на коротком промежутке времени.

Биткоин продолжает укрепляться после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, которые состоялись в начале месяца. За месяц биржевая стоимость биткоина увеличилась почти на 30 тысяч.

