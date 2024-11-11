Стоимость биткоина взлетела после избрания Трампа

Курс биткоина на бирже Binance превысил отметку в $82 тысячи

Курс биткоина на бирже Binance взлетел после избрания президентом США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость самой популярной криптовалюты превысила отметку в 82 тысячи долларов — это рекордный уровень цен на токен. На момент написания материала биткоин подорожал до уровня в 82,357 тысячи долларов, прибавив с открытия торгов 3.79 процента.

Криптовалюты бьют ценовые рекорды уже несколько дней начиная со среды, когда стало известно, что Трамп выиграл президентские выборы в США. Тогда к вечеру биткоин поднялся до 76 тысяч долларов, дважды обновив исторические максимумы. Выше психологически важной отметки в 80 тысяч долларов криптовалюта подорожала в воскресенье, 10 октября.

За последние месяцы Трамп изменил свою точку зрения на криптовалюты, чтобы обойти своего соперника на выборах и привлечь на свою сторону криптосообщество. Бывший президент выступил на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле, штат Теннесси, 27 июля и заявил о намерении превратить страну в «биткоин-сверхдержаву» Один из самых сильных скачков стоимости криптовалюты произошел после июльского покушения на Дональда Трампа — тогда биткоин подорожал более чем на четыре процента.

Эксперты не разделяют единого мнения относительно дальнейшей судьбы монеты. Одни полагают, что биткоин способен достигнуть уровня 100 тысяч долларов и выше, а другие считают, что после достижения уровня в 80 тысяч долларов его ждет коррекция.