Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:43, 28 июля 2024Мир

Трамп заявил о намерении превратить США в «биткоин-сверхдержаву»

Трамп заявил о своем желании превратить США в «криптостолицу планеты»
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о намерении превратить страну в «биткоин-сверхдержаву». Об этом он заявил в ходе мероприятия Bitcoin Conference в Нэшвилле, его слова передает CNBC.

«Сегодня днем я изложу свой план, который позволит Соединенным Штатам стать криптостолицей планеты и биткоин-сверхдержавой мира, и мы этого достигнем», — сказал политик.

Он подчеркнул, что будет следить за тем, чтобы американские власти не продавали активы в биткоинах. Экс-президент намерен создать «стратегический резерв» криптовалюты в США в случае победы на выборах главы государства. Трамп также заявил о своем желании «майнить, чеканить и производить» криптовалюту в США, поскольку она будет «определять будущее».

Ранее Дональд Трамп оскорбил действующего вице-президента США Камалу Харрис. Он назвал ее «оппонентом с низким IQ».

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попавшем в плен в Мали преемнике Пригожина

      Разведка США усомнилась в намеренности удара по Голанам

      Российский контр-адмирал оценил гостеприимство кубинцев

      Лавров высказался о желании Нетаньяху полностью уничтожить ХАМАС

      На Западе признали отсутствие эффекта от получения F-16 для фронта

      Стали известны возможные партнеры Харрис на выборах президента США

      Американская компания отзовет рекламу с Олимпийских игр после пародии на «Тайную вечерю»

      США создадут новое военное командование в Японии

      Захарова сообщила о попытках США ударить по энергосотрудничеству РФ и Европы

      Раскрыты организации из уголовного дела экс-замминистра обороны Булгакова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше