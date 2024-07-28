Трамп заявил о намерении превратить США в «биткоин-сверхдержаву»

Трамп заявил о своем желании превратить США в «криптостолицу планеты»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о намерении превратить страну в «биткоин-сверхдержаву». Об этом он заявил в ходе мероприятия Bitcoin Conference в Нэшвилле, его слова передает CNBC.

«Сегодня днем я изложу свой план, который позволит Соединенным Штатам стать криптостолицей планеты и биткоин-сверхдержавой мира, и мы этого достигнем», — сказал политик.

Он подчеркнул, что будет следить за тем, чтобы американские власти не продавали активы в биткоинах. Экс-президент намерен создать «стратегический резерв» криптовалюты в США в случае победы на выборах главы государства. Трамп также заявил о своем желании «майнить, чеканить и производить» криптовалюту в США, поскольку она будет «определять будущее».

Ранее Дональд Трамп оскорбил действующего вице-президента США Камалу Харрис. Он назвал ее «оппонентом с низким IQ».