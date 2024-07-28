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00:21, 28 июля 2024Мир

Трамп назвал Харрис «оппонентом с низким IQ»

Трамп оскорбил Харрис, назвав ее «оппонентом с низким IQ»
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп оскорбил действующего вице-президента страны Камалу Харрис. Это произошло в ходе выступления политика на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле, передает РИА Новости.

«В этом зале сидят люди с высоким IQ. Мой оппонент имеет низкий IQ, причем я говорю не о нем, я говорю о ней», — сказал Трамп, имея ввиду американского президента Джо Байдена и Камалу Харрис.

Ранее Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что в случае победы Камалы Харрис на выборах президента США миру грозит третья мировая война. Это связано с тем, что Харрис разбирается в проблемах Ближнего Востока намного хуже, чем он.

Трамп примет участие в выборах главы государства в третий раз подряд. Он был официально выдвинут республиканцами. Харрис, в свою очередь, только готовится вступить в президентскую гонку после того, как основной кандидат от демократов Джо Байден отказался от участия в ней.

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      Артём Верейкин
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