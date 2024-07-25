Камала Харрис начала предвыборную кампанию. О чем она попросила сторонников и что сказала о Трампе?

Камала Харрис опубликовала первое видео предвыборной кампании с критикой Трампа

Вице-президент США Камала Харрис официально заявила, что будет участвовать в грядущих президентских выборах и опубликовала в соцсети X первое видео своей предвыборной кампании.

Полутораминутный ролик начинается с фотографий улыбающейся Харрис на фоне американского флага. Саундтрек — начало песни Бейонсе Freedom, под которую Харрис начала и закончила свое первое выступление перед сотрудниками предвыборного штаба. Закадровый голос вице-президента начинает речь со слов: «На этих выборах каждый из нас сталкивается с вопросом: в какой стране мы хотим жить?»

Харрис продолжает и говорит о том, что есть люди, которые считают, что США должны быть страной хаоса, страха и ненависти. Фоном показаны снимки кандидата в президенты Дональда Трампа и республиканца Джеймса Дэвида Вэнса, которого Трамп выдвинул на должность вице-президента. Харрис говорит, что Соединенные Штаты выбирают свободу.

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Харрис обозначила ряд пунктов своей предвыборной программы

Свобода быть защищенным от насилия с применением огнестрельного оружия. Свобода принимать решения о своем собственном теле. Мы выбираем будущее, в котором ни один ребенок не будет жить в бедности. Где мы все сможем позволить себе медицинское обслуживание. Где никто не стоит выше закона Камала Харрис вице-президент США

Последнее предложение появляется, когда на экране видны изображения заголовков газет, где сказано «Виновен» или «Предъявлено обвинение» в отношении Трампа.

Как ранее говорила стратег Демократической партии и ведущий социолог кампании Байдена 2020 года Селинда Лейк, Харрис, как первая женщина вице-президент и цветная женщина, а также как генеральный прокурор, особенно сильна, когда ее профиль — борьба. «Людям она действительно нравится такой», — сказала эксперт.

Харрис и Трамп обменялись нападками

В первый день предвыборной кампании вице-президент назвала своего оппонента преступником. «Я была избрана генеральным прокурором, а до этого я была прокурором в зале суда. В этих ролях я брала на себя преступников всех мастей», — сказала она, заявив, что Трамп как раз один из них.

Трамп, со своей стороны, предрек США разрушение в случае победы Харрис на выборах. По его словам, она снова откроет границы и уничтожит страну. Кроме того, как и «продажный» нынешний президент Джо Байден, Камала Харрис, по его словам, не годится на роль лидера. Действующего американского лидера Трамп назвал худшим в истории и отметил, что победить Харрис будет легче, чем Байдена.

В России высказались о кандидатуре Харрис

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что политик не отличается любовью к России. Он обратил внимание на то, что заявления кандидата в президенты США изобиловали достаточно недружественной риторикой.

Между тем первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что шансы Демократической партии США на победу в президентской гонке постоянно падают. Шансы Харрис на победу меньше, чем были у Байдена, подчеркнул Чепа. Депутат также допустил, что сейчас ее начнут всячески дискредитировать, поскольку женщин-президентов в США никогда не было.