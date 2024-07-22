В Госдуме высказались о претендующей на пост президента США Харрис

Депутат Чепа заявил о падении шансов Демпартии на победу в президентской гонке

Шансы Демократической партии США на победу в президентской гонке постоянно падают, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он также высказался о потенциальном кандидате на пост, предложенном американским лидером Джо Байденом, действующем вице-президенте Камале Харрис.

Депутат напомнил, что, для того чтобы стать кандидатом в президенты, ей необходимо победить 20 августа на съезде партии.

«Не факт, что это произойдет. На сегодняшний день у демократов есть еще несколько желающих, которые видят себя кандидатами, и если это выдвижение будет происходить только на съезде, не заранее, то это серьезный раскол в Демократической партии. Вряд ли они за оставшееся время сумеют хорошо подготовиться, поэтому шансы у [экс-президента США Дональда] Трампа на победу растут с каждым днем, а у демократов постоянно падают», — заявил Чепа.

По мнению парламентария, то, что Харрис станет кандидатом в президенты, маловероятно, но исключать этого нельзя.

Мы помним заявления некоторых политиков о том, что сегодняшняя избирательная система США позволяет выбрать условно покойника. Мы понимаем, что Харрис могут выбрать, но она не пользуется большой популярностью ни внутри Демпартии, ни тем более у избирателей Алексей Чепа депутат Госдумы

Даже если Демократический съезд изберет кандидатуру Харрис, стоит учитывать, что ее шансы на победу меньше, чем были у Байдена, подчеркнул Чепа. Депутат также допустил, что сейчас ее начнут всячески дискредитировать.

«Все-таки женщин-президентов в США никогда не было, тем более она цветная женщина. Сейчас хорошо пороются в ее биографии. Знаете, женщин проще обвинять, чем мужиков. Соринка в глазу женщины гораздо больше бревна у мужчины. Мужчинам в политике и в жизни позволяют гораздо больше, чем женщинам. Я уверен абсолютно, сейчас начнут копаться в грязном белье и найдут что угодно», — заключил собеседник «Ленты.ру».

21 июля Байден официально объявил, что отказывается от участия в предвыборной гонке. В качестве претендента на президентский пост от демократов он поддержал кандидатуру Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.

