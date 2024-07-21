Байден вышел из президентской гонки. Он пообещал доработать свой срок до конца

Джо Байден снялся с президентской гонки в США

Действующий лидер США Джо Байден сообщил, что выходит из президентской гонки и не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Об этом 81-летний политик заявил в соцсети X.

Таким образом, он прекращает участвовать во всех предвыборных мероприятиях.

Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока Джо Байден президент США

Байден пообещал доработать свой срок

Байден заверил, что останется на посту главы государства до конца своего срока. Американский лидер подчеркнул, что сосредоточится на выполнении своих обязанностей.

Сообщив о прекращении избирательной кампании, Байден не назвал своего преемника. Он лишь поблагодарил вице-президента Камалу Харрис, отметив, что она «была выдающимся партнером во всей этой работе».

Позднее Байден поддержал выдвижение Харрис на пост президента США.

Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это Джо Байден президент США

Reuters сообщил, что Байден еще в ночь на субботу думал продолжать гонку. Решение прекратить борьбу он принял днем в воскресенье, 21 июля.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Новый глава государства вступит в должность после инаугурации, которая обычно проводится в январе следующего года.

Байдена упрашивали отказаться от президентских амбиций свои же соратники

Ранее ABC News со ссылкой на источники сообщил, что Байден расстроен из-за отвернувшихся от него соратников по Демократической партии. Источники телеканала рассказали, что к главе государства обратились лидеры демократов в Сенате и Палате представителей, которые заявили, что победа Трампа подорвет позиции партии в Конгрессе.

Также западные СМИ узнали, что Байден стал более восприимчив к призывам уйти в отставку. Он поручил провести опрос общественного мнения, чтобы узнать мнение американцев об участии вице-президента США Камалы Харрис на выборах вместо него.

Кроме того, у избирательного штаба Байдена заканчиваются деньги на продолжение кампании. По данным телеканала, вице-президент США Камала Харрис позвонила донорам, но разговор прошел плохо, так как они были разозлены тем, что Байден отказывается уходить из гонки.

До этого ряд влиятельных демократов открыто выступили против Байдена как кандидата в президенты. В частности, сенатор-демократ от американского штата Вермонт Питер Уэлч призвал Джо Байдена выйти из гонки, оценив выступление Байдена на дебатах с бывшим президентом США Дональдом Трампом как «катастрофическое». А один из крупнейших спонсоров Демократической партии, миллиардер Майкл Мориц пригрозил приостановить пожертвования не только на кампанию Байдена, но и Демократической партии в целом. «К сожалению, у президента Байдена есть выбор — тщеславие или добродетель», — отметил Мориц.