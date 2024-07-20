В США миллиардер Мориц призвал Байдена уйти в отставку

NYT: главный спонсор демократов миллиардер Мориц не поддержал Байдена

Один из крупнейших спонсоров Демократической партии, миллиардер Майкл Мориц призвал Джо Байдена уйти в отставку. Слова бизнесмена приводит издание The New York Times.

«К сожалению, у президента Байдена есть выбор — тщеславие или добродетель. Он может либо обречь страну на темные и жестокие времена, либо прислушаться к голосу Отца Времени. Время истекло», — отметил он.

Мориц также сообщил, что приостановит пожертвования не только на кампанию Байдена, но и Демократической партии в целом. Ранее известный в США предприниматель пожертвовал 7,8 миллиона долларов на предвыборную кампанию действующего лидера США.

Ранее издание Politico написало, что помощники руководства Демократической партии в Палате представителей попросили однопартийцев, которые собираются призвать Байдена не баллотироваться на новый срок, быстрее выступить с заявлением.

Ранее сам президент рассказал о планах продолжить свою избирательную кампанию, приостановленную на фоне покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс опровергал данные о том, что семья Байдена обсуждала выход главы государства из президентской гонки.

Однако ранее западные СМИ сообщили, что Джо Байден стал более восприимчив к призывам уйти в отставку. Он поручил провести опрос общественного мнения, чтобы узнать мнение американцев об участии вице-президента США Камалы Харрис на выборах вместо него.