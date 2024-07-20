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04:30, 20 июля 2024Мир

Стало известно о просьбе демократов ускорить призывы к Байдену об уходе

Politico: желающих выхода Байдена из гонки демократов попросили ускорить призывы
СюжетПокушение на Дональда Трампа
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Помощники руководства Демократической партии в Палате представителей попросили однопартийцев, которые собираются призвать Джо Байдена не баллотироваться на новый срок, быстрее выступить с заявлением. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на три источника, знакомые с ходом дискуссий.

Так, руководство демократов в Палате представителей напрямую не призывает однопартийцев выступить против кандидатуры Байдена. Оно лишь дает советы относительно сроков, в которые следует выступать с призывами.

Как пишет издание, с призывами к Байдену о выходе из предвыборной гонки выступили 35 демократов из числа действующих членов Конгресса. Число тех, кто выступает с подобными заявлениями продолжает расти как среди членов палаты представителей, так и сенаторов.

В статье сказано, что ближайшее окружение Байдена недовольно действиями руководства Демократической партии, направленными на вывод его из предвыборной гонки. Однако некоторые приближенные лица в частном порядке сказали, что лучшим путем для партии может стать уход Байдена.

Ранее появилась информация, что руководство Национального комитета Демократической партии США заявило, что намерено выдвинуть Байдена в качестве кандидата на президентских выборах, несмотря на многочисленные призывы к нему снять свою кандидатуру.

Ранее сам Джо Байден рассказал о планах продолжить свою избирательную кампанию, приостановленную на фоне покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс опровергал данные о том, что семья Байдена обсуждала выход главы государства из президентской гонки.

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      Марина Совина
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