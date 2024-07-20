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01:31, 20 июля 2024Мир

Демократы выдвинут Байдена кандидатом в президенты

Демократы намерены выдвинуть Байдена кандидатом в президенты США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Руководство Национального комитета Демократической партии (DNC) США заявило, что намерено выдвинуть президента Джо Байдена в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года, несмотря на многочисленные призывы к нему снять свою кандидатуру. Об этом сообщает РИА Новости.

«Джо Байден и Камала Харрис будут переизбраны благодаря вам», — заявил председатель DNC Джейми Харрисон на встрече со своими сторонниками в пятницу, 19 июля.

Ранее Байден рассказал о намерении продолжить свою избирательную кампанию, приостановленную на фоне покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс опровергал данные о том, что семья Байдена обсуждала выход главы государства из президентской гонки.

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      Марина Совина
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