В Белом доме опровергли сообщения о планах семьи Байдена по его снятию с выборов

Белый дом назвал неверными данные о планах семьи Байдена по его снятию с выборов

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс назвал неверными данные о планах семьи президента США Джо Байдена по снятию его кандидатуры с выборов. Соответствующее сообщение опубликовано в аккаунте Бейтса в социальной сети Х.

«Неверно. Сохраняйте веру», — отметил заместитель пресс-секретаря, комментируя информацию о планируемом выходе американского лидера из предвыборной гонки.

19 июля NBC News со ссылкой на источники сообщил, что члены семьи Байдена обсудили возможные сценарии снятия его кандидатуры с предстоящих президентских выборов. В частности, родственники президента выразили свою озабоченность влиянием предвыборной гонки на здоровье Байдена, семью и стабильность в стране.

Ранее стало известно об уверенности членов Демократической партии США в том, что действующий президент потерял все шансы быть избранным на второй срок.