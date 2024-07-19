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18:47, 19 июля 2024Мир

В Белом доме опровергли сообщения о планах семьи Байдена по его снятию с выборов

Белый дом назвал неверными данные о планах семьи Байдена по его снятию с выборов
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Tom Brenner / Reuters

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс назвал неверными данные о планах семьи президента США Джо Байдена по снятию его кандидатуры с выборов. Соответствующее сообщение опубликовано в аккаунте Бейтса в социальной сети Х.

«Неверно. Сохраняйте веру», — отметил заместитель пресс-секретаря, комментируя информацию о планируемом выходе американского лидера из предвыборной гонки.

19 июля NBC News со ссылкой на источники сообщил, что члены семьи Байдена обсудили возможные сценарии снятия его кандидатуры с предстоящих президентских выборов. В частности, родственники президента выразили свою озабоченность влиянием предвыборной гонки на здоровье Байдена, семью и стабильность в стране.

Ранее стало известно об уверенности членов Демократической партии США в том, что действующий президент потерял все шансы быть избранным на второй срок.

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      Елизавета Мытарева
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