Помощники Байдена окончательно разуверились в его возможности переизбраться

CNN: демократы считают, что Байден потерял шансы переизбраться президентом США

Американские демократы считают, что действующий президент США Джо Байден потерял все шансы переизбраться на президентский пост. Об этом со ссылкой на источники в Демократической партии сообщает CNN.

«Растет ощущение, что игра окончена», — признался на условиях анонимности один из помощников Байдена.

Как отметил другой источник телеканала, оценивая шансы Байдена на выборах, «вряд ли сейчас можно найти человека, который без камер скажет, что ему следует остаться».

По сообщению CNN, из слов высокопоставленных демократов и президентских советников следует крайне «мрачное и запутанное» положение, в котором оказался нынешний хозяин Белого дома.

Ранее стало известно, что один из крупнейших спонсоров Демократической партии США подготовил для Байдена прощальную речь с объявлением о его выходе из предвыборной гонки.