Спонсор демократов подготовил прощальную речь для Байдена

Один из крупнейших спонсоров Демократической партии США подготовил для американского лидера Джо Байдена прощальную речь о выходе из предвыборной гонки. Соответствующий текст оказался в распоряжении The Daily Beast.
Речь, автор которого пожелал остаться анонимным, призвана дать Байдену шанс «с достоинством выйти из гонки». Выступление пожилого президент должно начаться с заявлений о необходимости «спасения души Америки» и опасности, нависшей над демократией в США. Также там сказано о важности поддержать другого кандидата от Демократической партии.
«Стало ясно, что большинство американцев хотят видеть на этой должности более молодого человека», — говорится в приведенном отрывке из речи.
Ранее бывший спикер Палаты представителей США и лидер демократического меньшинства Нэнси Пелоси позвонила Байдену и попросила его сняться с президентских выборов.