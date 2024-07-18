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14:18, 18 июля 2024Мир

Спонсор демократов подготовил прощальную речь для Байдена

Daily Beast: спонсор демократов подготовил для Байдена речь о выходе из гонки

Фото: Susan Walsh / AP

Один из крупнейших спонсоров Демократической партии США подготовил для американского лидера Джо Байдена прощальную речь о выходе из предвыборной гонки. Соответствующий текст оказался в распоряжении The Daily Beast.

Речь, автор которого пожелал остаться анонимным, призвана дать Байдену шанс «с достоинством выйти из гонки». Выступление пожилого президент должно начаться с заявлений о необходимости «спасения души Америки» и опасности, нависшей над демократией в США. Также там сказано о важности поддержать другого кандидата от Демократической партии.

«Стало ясно, что большинство американцев хотят видеть на этой должности более молодого человека», — говорится в приведенном отрывке из речи.

Ранее бывший спикер Палаты представителей США и лидер демократического меньшинства Нэнси Пелоси позвонила Байдену и попросила его сняться с президентских выборов.

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      Глеб Бажуткин
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