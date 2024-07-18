Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:19, 18 июля 2024Мир

Нэнси Пелоси позвонила Байдену и попросила сняться с выборов

CNN: Пелоси позвонила Байдену и попросила его сняться с президентских выборов

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Бывший спикер Палаты представителей США и лидер демократического меньшинства Нэнси Пелоси позвонила действующему американскому лидеру Джо Байдену и попросила его сняться с президентских выборов. Об этом со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщает CNN.

Собеседники телеканала указали, что в разговоре с Пелоси Байден выразил уверенность в своей победе над кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. При этом действующий президент отметил, что в ряде социологических опросов серьезно уступает Трампу.

Официально Белый дом официально не сообщал о телефонном разговоре Пелоси и Байдена, однако подчеркнул, что американский лидер «планирует победить и рассчитывает на сотрудничество с демократами конгресса». Представитель Пелоси также не подтвердил, состоялась ли эта беседа.

Ранее стало известно, что Пелоси и бывший президент СШ Барак Обама в частном порядке выразили сомнения в способности Байдена переизбираться на второй срок.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      «Не возникло ощущение, что ошиблись комнатой?» Лавров иронично прокомментировал поведение постпреда США в ООН

      Глава ЕК пообещала до конца поддерживать Украину в случае переизбрания

      Губернатор Херсонской области рассказал о потерях ВСУ в регионе

      Силовики накрыли замаскированный под SPA-салон бордель

      В парламенте Молдавии предсказали усиление протестов против действующей власти

      Российскую студентку задержали за поджог полицейской машины ради видео

      Пилот российской авиакомпании едва не подверг пассажиров опасности и был уволен

      Зеленского обвинили в создании кризиса власти на Украине

      Заражение Байдена коронавирусом сочли несвоевременным

      Еще в двух российских регионах мигрантам запретят работать в нескольких десятках сфер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше