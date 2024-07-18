Нэнси Пелоси позвонила Байдену и попросила сняться с выборов

CNN: Пелоси позвонила Байдену и попросила его сняться с президентских выборов

Бывший спикер Палаты представителей США и лидер демократического меньшинства Нэнси Пелоси позвонила действующему американскому лидеру Джо Байдену и попросила его сняться с президентских выборов. Об этом со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщает CNN.

Собеседники телеканала указали, что в разговоре с Пелоси Байден выразил уверенность в своей победе над кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. При этом действующий президент отметил, что в ряде социологических опросов серьезно уступает Трампу.

Официально Белый дом официально не сообщал о телефонном разговоре Пелоси и Байдена, однако подчеркнул, что американский лидер «планирует победить и рассчитывает на сотрудничество с демократами конгресса». Представитель Пелоси также не подтвердил, состоялась ли эта беседа.

Ранее стало известно, что Пелоси и бывший президент СШ Барак Обама в частном порядке выразили сомнения в способности Байдена переизбираться на второй срок.