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14:01, 12 июля 2024Мир

В США сообщили об ожидании Обамой и Пелоси снятия Байдена с выборов

CNN: Обама и Пелоси ждут, пока Байден сам решит снять свою кандидатуру с выборов

Фото: Leah Millis / Reuters

Бывший американский президент Барак Обама и экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в частном порядке выразили сомнения в способности нынешнего главы государства Джо Байдена переизбираться на второй срок. Они ожидают, что Байден сам решит снять свою кандидатуру с выборов, пишет CNN со ссылкой на источники.

«Они наблюдают и ждут, когда президент Байден примет решение самостоятельно», — сообщил изданию «один давний демократ, близкий ко всем из них, на условиях анонимности, чтобы не показаться неуважительным к Байдену».

По мнению Обамы и Пелоси, Байдену «стало сложнее» победить экс-президента США Дональда Трампа, но они решили специально сохранять молчание и не выражать свою позицию публично.

«Растущий скептицизм Обамы относительно способности его друга победить на выборах является одним из самых плохо охраняемых секретов в Вашингтоне», — подчеркивает издание.

Ранее журналист Такер Карлсон рассказал, что, по мнению Обамы, Байден не сможет победить на выборах главы государства.

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      Лина Пивоварова
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