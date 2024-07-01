Карлсон раскрыл мнение Обамы о Байдене

Карлсон: Обама считает, что Байден не сможет победить на выборах президента США

Бывший президент США Барак Обама считает, что действующий американский лидер Джо Байден не сможет победить на выборах главы государства. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в посте, опубликованном в соцсети X (бывшая Twitter).

«От очень надежного источника: пост Обамы в поддержку Джо Байдена был неискренним. В частных беседах Обама говорит, что Байден не сможет победить», — раскрыл мнение политика Карлсон.

Журналист также отметил, что отношения между Обамой и Байденом никогда не были теплыми. «В последнее время они еще больше ухудшились, в основном из-за Джилл Байден. В течение нескольких дней после дебатов она держала своего мужа в изоляции от всех, кто мог бы убедить его отказаться от участия [в выборах президента США]», — рассказал Карлсон.

29 июня сообщалось, что Обама опубликовал в X пост в поддержку Байдена, потерпевшего провал на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Политик заявил, что гражданам США предстоит сделать «выбор между человеком, который всю свою жизнь боролся за простых людей, и человеком, который заботится только о себе».

Дебаты Байдена и Трампа состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. По оценкам зрителей и экспертов, встреча стала провальной для действующего главы государства. Они отмечали, что Байден неуверенно держался и выглядел растерянным.