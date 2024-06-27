Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:35, 28 июня 2024Мир

Байден и Трамп перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала дебатов

Байден назвал Трампа сосунком и лузером во время предвыборных дебатов

Фото: Brian Snyder / Reuters

Джо Байден и Дональд Трамп перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала предвыборных дебатов. Их трансляцию ведет YouTube-канал телеканала CNN.

В частности, действующий хозяин Белого дома назвал бывшего президента сосунком и лузером. В ответ Трамп заметил, что за такие слова следует извиниться, но Байден этого не сделал.

Перед началом дебатов Байден и Трамп не обменялись рукопожатием. Кроме того, оба политика в ходе ответов на вопросы ведущих не называют друг друга по имени.

Дебаты Байдена и Трампа проходят в Атланте (штат Джорджия). Организатором мероприятия выступает телеканал CNN. Дебаты кандидатов в президенты США впервые проходят без зрителей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      С жителями Севастополя после атаки ВСУ попытались связаться неизвестные люди. Кто они и что им было нужно?

      Трамп высмеял Байдена на дебатах

      Трамп назвал Байдена преступником в прямом эфире

      Раскрыт оригинальный способ получить оргазм от орального секса

      Россиян предостерегли от мошеннической схемы с «вернувшимся Мавроди»

      Девушка дала оригинальный совет по поводу секса и разбогатела на 5,5 миллиона рублей

      В Германии возмутились оговоркой Байдена на дебатах

      Бывшая возлюбленная Брэда Питта показала фигуру в купальнике

      Chang’e-6 назвали самой технологичной лунной миссией Китая

      Трамп оценил условия Путина для урегулирования на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше