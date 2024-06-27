Байден и Трамп перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала дебатов

Байден назвал Трампа сосунком и лузером во время предвыборных дебатов

Джо Байден и Дональд Трамп перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала предвыборных дебатов. Их трансляцию ведет YouTube-канал телеканала CNN.

В частности, действующий хозяин Белого дома назвал бывшего президента сосунком и лузером. В ответ Трамп заметил, что за такие слова следует извиниться, но Байден этого не сделал.

Перед началом дебатов Байден и Трамп не обменялись рукопожатием. Кроме того, оба политика в ходе ответов на вопросы ведущих не называют друг друга по имени.

Дебаты Байдена и Трампа проходят в Атланте (штат Джорджия). Организатором мероприятия выступает телеканал CNN. Дебаты кандидатов в президенты США впервые проходят без зрителей.